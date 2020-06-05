Между Славянском и Краматорском пока не будет пассажирских перевозок

В Донецкой области временно ограничат пассажирское сообщение между Славянском и Краматорском. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Он напомнил, что несмотря на смягчение карантина в стране, пандемия коронавируса не завершилась.



В Славянске за 4 июня лабораторно подтвердили 19 новых случаев заболевания коронавирусом.



В городе ужесточат карантинные меры: ограничена работа общественного транспорта, с 6 по 8 июня прекратит работу электротранспорт.



3 июня в Славянске подтвердилось 7 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых — у сотрудницы Управление труда и социальной защиты населения. В связи с этим с 4 июня ведомство прекратило прием граждан, а все сотрудники сдадут ПЛР-тест.