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Между Славянском и Краматорском пока не будет пассажирских перевозок

05 июня 2020, 12:48

Между Славянском и Краматорском пока не будет пассажирских перевозок

В Донецкой области временно ограничат пассажирское сообщение между Славянском и Краматорском. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. 

Он напомнил, что несмотря на смягчение карантина в стране, пандемия коронавируса не завершилась.

В Славянске за 4 июня лабораторно подтвердили 19 новых случаев заболевания коронавирусом.

В городе ужесточат карантинные меры: ограничена работа общественного транспорта, с 6 по 8 июня прекратит работу электротранспорт.

3 июня в Славянске подтвердилось 7 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых — у сотрудницы Управление труда и социальной защиты населения. В связи с этим с 4 июня ведомство прекратило прием граждан, а все сотрудники сдадут ПЛР-тест. 

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