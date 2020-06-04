В Славянске за сутки выявлено 19 новых случаев COVID-19

В Славянске Донецкой области в течение суток лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.



«Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР-исследований по вчерашним подозрениями на инфицирование. Результат пугающий — 19 новых больных в сутки», — сказано в сообщении.



Городские власти призвали жителей города максимально воздержаться от контактов с посторонним людьми и по возможности оставаться дома.

Напомним, что в Славянске ужесточают карантинные меры: ограничена работа общественного транспорта, с 6 по 8 июня прекратит работу электротранспорт.



В течение предыдущих суток в Славянске подтвердилось 7 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых — у сотрудницы Управление труда и социальной защиты населения. В связи с этим с 4 июня ведомство прекращает прием граждан, а все сотрудники сдадут ПЛР-тест.



На подконтрольной властям территории Донецкой области с начала пандемии подтверждено 174 случая COVID-19, пять человек умерли, 109 выздоровели.