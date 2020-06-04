В Славянске снова ограничат работу общественного транспорта из-за коронавируса

В Славянске Донецкой области городская комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла новые меры по ужесточению карантина из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.



Комиссия приняла следующие решения:

• Общественный транспорт с 8 июня возвращается к режиму специальных перевозок. Руководителям предприятий и субъектам бизнеса необходимо обратиться в отдел транспорта и связи городского совета для оформления пропусков своим работникам. Пропуска, что были выданы ранее, тоже действительны.

• В выходные дни с 6 по 8 июня электротранспорт прекратит работу. В будни количество рейсов останется неизменным

• Управление труда и социальной защиты населения прекращает прием граждан с 4 июня. У работницы управления был обнаружен COVID-19, и поэтому все работники должны пройти ПЦР-тестирования. При этом социальные выплаты гражданам прекращаться не будут.

• Субъекты бизнеса должны обеспечить полное выполнение карантинных норм. Использование индивидуальных средств защиты в общественных местах является обязательным.



За минувшие сутки в Славянске подтверждено 7 новых случаев заболевания коронавирусом.