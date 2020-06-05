«Укрзализныця» с 6 июня прекратит продажу билетов в Славянск

«Укрзализныця» с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования № 1 / 2 Ивано-Франковск — Константиновка, № 712 / 711 Киев — Константиновка и № 126 / 125 Киев — Константиновка.



Пассажирам будет предложено проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

Кроме того, часть пригородных поездов не будут делать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им.Кожушко, Славкурорт, Шидловская.



Возобновление остановки по станции Славянск и продажа билетов назначению к этому населенному пункту будет зависеть от решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

В Славянске за 4 июня лабораторно подтвердили 19 новых случаев заболевания коронавирусом.



В городе ужесточат карантинные меры: ограничена работа общественного транспорта, с 6 по 8 июня прекратит работу электротранспорт.



3 июня в Славянске подтвердилось 7 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых — у сотрудницы Управление труда и социальной защиты населения. В связи с этим с 4 июня ведомство прекратило прием граждан, а все сотрудники сдадут ПЛР-тест.