Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Укрзализныця» с 6 июня прекратит продажу билетов в Славянск

05 июня 2020, 20:18

«Укрзализныця» с 6 июня прекратит продажу билетов в Славянск

«Укрзализныця» с 6 июня временно отменяет остановку поездов дальнего и пригородного сообщения по станции Славянск и прекратит продажу билетов с назначением в этот город. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования № 1 / 2 Ивано-Франковск — Константиновка, № 712 / 711 Киев — Константиновка и № 126 / 125 Киев — Константиновка.

Пассажирам будет предложено проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.
Кроме того, часть пригородных поездов не будут делать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им.Кожушко, Славкурорт, Шидловская.

Возобновление остановки по станции Славянск и продажа билетов назначению к этому населенному пункту будет зависеть от решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.

В Славянске за 4 июня лабораторно подтвердили 19 новых случаев заболевания коронавирусом.

В городе ужесточат карантинные меры: ограничена работа общественного транспорта, с 6 по 8 июня прекратит работу электротранспорт.

3 июня в Славянске подтвердилось 7 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых — у сотрудницы Управление труда и социальной защиты населения. В связи с этим с 4 июня ведомство прекратило прием граждан, а все сотрудники сдадут ПЛР-тест. 

ТЕГИ

Места
Славянск
Прочее
коронавирус
Организации
Укрзализныця

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:45
«ДНР» переводит донецкие школы на российские стандарты образования
16:55
«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус
15:52
«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:27
«ЛНР» сообщает о смерти от COVID-19 третий день подряд
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:00
«ДНР» заявила о контузии женщины во время обстрела
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:16
«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса
08:52
«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка
все новости
21:46
Двух жителей Луганщины осудили за участие в проведении «референдума»
20:18
«Укрзализныця» с 6 июня прекратит продажу билетов в Славянск
19:59
Около 400 учеников с неподконтрольной территории зарегистрировались для сдачи ВНО на Луганщине
19:11
На Луганщине все же разрешили открытие ресторанов
18:18
В результате обстрелов на Донбассе ранен военнослужащий
17:45
«ДНР» переводит донецкие школы на российские стандарты образования
17:23
ОП: Меркель поддержала изменения в работе Минской группы
17:07
Зеленский: Рада может принять опасный закон о частных армиях
16:55
«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус
16:16
В Раде появился проект постановления об увольнении Авакова
16:07
Украинцы рассказали, хотят ли они жить в России, ЕС или США
15:52
«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19
15:27
Запрет на въезд в ЕС для туристов продлен минимум до 1 июля
15:11
Глава ДонОГА увидел в протестах шахтеров ДТЭК политические мотивы
15:10
Опрос: Половина жителей Украины верят в мир на Донбассе через переговоры с Россией и «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
04 июня, 16:26
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция