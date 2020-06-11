Кремль заявил о работе над «единством» Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Кремль работает над единством Украины.



«Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт», — сказал он журналистам, передает ТАСС.



По словам Пескова, Кремль считает неподконтрольную Киеву территорию Донбасса «самопровозглашенными республиками, которые заявили о выходе из Украины».



Также он прокомментировал наличие российских паспортов у представителей группировок «ДНР» и «ЛНР», которые участвуют в заседаниях Трехсторонней контактной группы. «Там допустимо двойное гражданство», — заявил Песков. По его словам, Россия начала выдавать паспорта, «потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством».



Кроме того, представитель Кремля заявил, что не видит противоречий в том, что россияне представляют интересы украинского региона. «В первую очередь, представляя интересы украинского региона и самопровозглашенных республик, они являются гражданами этих самопровозглашенных республик, у них в кармане паспорта ДНР и ЛНР», — заключил Песков.

Украинская сторона отказывается вести переговоры с представителями «Л-ДНР», которых приглашают на заседания ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ). Киев указывает, что эти люди подконтрольны России и получили российское гражданство. Украинская делегация настаивает на прямых переговорах с РФ. Москва всячески отказывается от этого, не желая признавать себя стороной конфликта на Донбассе.