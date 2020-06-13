В Украине зафиксировано 753 новых случая коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные СНБО.



При этом вчера выздоровели 409 человек, 10 ранее заболевших умерли.



В Донецкой области выявлено 290 случаев, в Луганской - 56.



Больше всего случаев 12 июня зафиксировано во Львовской области — 132. На Закарпатье обнаружили 77 случаев, в Киеве — 72.



Всего в Украине зафиксировано 30 506 случаев коронавируса, из них 13 976 выздоровели, 880 умерли.



Ситуация в регионах: