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«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров

13 июня 2020, 17:38

«ЛНР» заблокировала «Русскую весну» из-за протеста шахтеров

Группировка «ЛНР» заблокировала сайт «Русская весна», который поддерживает сепаратизм и пророссийские идеи на востоке Украины. Об этом сообщило само издание.

Там уверены, что поводом послужила публикация о забастовке горняков на шахте «Комсомольская» в Антраците, которая вышла утром 12 июня.

Также заблокирован российский сайт «Антифашист», который также написал о протестах.

Ранее группировка «ЛНР» заблокировала доступ к социальной сети «ВКонтакте» и видеохостингу YouTube из-за того, что там публиковалась информация о забастовке на «Комсомольской». Также в ОРЛО не работает связь украинского оператора Vodafone, а в Антрацитовском районе местный мобильный оператор «Лугаком» работает с перебоями.

Сегодня бастующие горняки в Антраците поднялись на поверхность. Их требования были частично выполнены.

При этом в районе сохраняется карантинные ограничения на передвижение. Местные жители связывают их введение с шахтерским протестами.

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