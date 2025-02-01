Репрессивное законодательство, «патриотическое воспитание», «реабилитационные центры»: ЛГБТК+ люди в оккупации

В течение десяти лет Россия усиливала репрессивные законодательные нормы против ЛГБТК+. Преследования начались в 2013 году введением административной ответственности за «пропаганду ЛГБТ». В 2023 речь шла уже о «ЛГБТ-экстремизме». С 2022 года эти нормы действуют и на оккупированных Россией территориях Украины.



За 2022 год правозащитные организации зафиксировали 31 случай нарушений прав ЛГБТК+ и преступлений на почве ненависти на оккупированных территориях Украины, в основном на освобожденной части Херсонской области. С тех пор образовался информационный вакуум: представители сообщества, оставшиеся на оккупированных территориях, публично не говорят.

«Они пытаются скрыть сразу несколько своих идентичностей»

Офис правозащитной организации «Гендер Зед» находится в Запорожье. До полномасштабного вторжения у нее была также инициативная группа в Мелитополе: друзья и подруги организации давали лекции и занимались мини-общественным центром. Россияне оккупировали город 1 марта.



С ЛГБТК+ людьми, которые не выехали в первые месяцы из оккупированной части Запорожской области, пока были гуманитарные коридоры, связь пропала.

«С большинством тех, кто остался на оккупированных территориях, мы не имеем связи. Они сами сейчас никак не проявляются, пытаясь подчистить информацию о себе в интернете», — рассказывает коммуникационный менеджер «Гендер Зед» Константин Андреев.

Он считает, что сокрытие информации о себе ЛГБТК+ людьми в оккупации влияет на их ментальное здоровье:

«Это касается не только идентичности гомосексуального или трансгендерного человека, но и идентичности украинца или украинки. То есть они пытаются скрыть сразу несколько своих идентичностей перед россиянами, их армией и местными коллаборационистами».

По закону 2013 года о «ЛГБТ-пропаганде» иностранным гражданам грозит выдворение из России. До 2025 года к гражданам Украины такие меры не применялись, ведь они имели право на получение российского паспорта. Весной 2023 года трансгендерную секс-работницу с украинским гражданством арестовали в Краснодаре, но через сутки отпустили.

В 2024 году россияне оштрафовали на 150 тысяч рублей мужчину из оккупированной Керчи. Телеграм канал Крымский СМЕРШ, публикующий публичные доносы на крымчан за проукраинскую и антивоенную позицию, охарактеризовал его как «пассивного ждуна», и опубликовал фотографии с якобы его секс-игрушками, разбросанными на кровати. Мужчину оштрафовали за так называемую «дискредитацию вооруженных сил» России и «пропаганду ЛГБТ».



С 2025 года те граждане Украины, которые, проживая на оккупированных территориях, не получили российского гражданства, с точки зрения российского законодательства являются иностранцами и могут быть депортированы.



В дополнение к тому, россияне начали практиковать лишение жителей оккупированных территорий Украины российского гражданства за определенные правонарушения. Так, в декабре 2024 года контролируемое из Москвы «Донецкое агентство новостей» сообщило о лишении российского гражданства дончанина, который якобы пытался наладить сотрудничество со Службой безопасности Украины.



О случаях применения таких правовых мер целенаправленно против ЛГБТК+ людей пока неизвестно. Большинство имеющихся свидетельств о дискриминации и насилии - о «неформальных» мероприятиях.

«Конверсионная терапия»

Псевдонаучные методики под названием «конверсионная терапия» криминализированы

во многих странах, в частности, во Франции, Германии, Норвегии и Канаде. В России «конверсионную терапию» начали продвигать в 2024 году. Этому предшествовал ряд государственных решений.



В июне 2023 года президент России Владимир Путин поручил создать институт изучения поведения ЛГБТ-людей на базе Федерального центра психиатрии. Тем же летом вступил в силу закон о запрете смены пола «без медицинских показаний». А в начале 2024 года на сайте российского общества психиатров опубликовали вариант «клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи взрослым россиянам с диагнозом „расстройства половой идентификации“».



Согласно рекомендациям, при выявлении так называемых «расстройств половой идентификации» могут назначить сеансы у сексолога и психиатра, амбулаторное или стационарное лечение, в некоторых случаях — прием лекарств.

За последние два года российские медиа опубликовали ряд историй о применении в России «коверсионной терапии». Речь шла преимущественно о том, как родители обманом отправляли на «лечение» детей, принадлежащих к ЛГБТК-сообществу. Россияне рассказывали о пребывании в «реабилитационных центрах», где их пытались лечить от трансгендерности или гомосексуальности. У них забирали документы и телефоны, их селили вместе с людьми, которые лечились от алкогольной или наркотической зависимости. «Лечение» сопровождалось религиозными программами и физическим насилием.



И хотя пока нет историй, подтверждающих, что украинских ЛГБТК-людей принудительно держат в «реабилитационных центрах», известно, что такие центры уже работают как минимум в оккупированном Крыму, в частности, в Ялте, и в Мариуполе в Донецкой области.

«Традиционные российские семейные ценности» для школьников в оккупации

2024 год Путин провозгласил «годом семьи» в России. С начала учебного года повсюду ввели внеклассный курс «семейоведения» для 5-9 и 10-11 классов. Курс ведут также на оккупированных украинских территориях.



Среди пунктов программы для старшей средней школы в разделе «личные результаты» есть «Принятие и приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям (в частности, семейным), культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения».



Следующим пунктом стоит «готовность противостоять деструктивной идеологии, включая культивирование эгоизма, аморальности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, разрушение традиционной семьи посредством пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».



Также среди ожидаемых результатов — «понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей».

«Я думаю, что это может влиять на гомосексуальных и трансгендерных подростков: побуждать их уверять себя в том, что с ними что-то неправильно, — комментирует Константин Андреев. — Но гомосексуальные или трансгендерные молодые люди, которые растут в авторитарных и тоталитарных режимах, где насаждаются такие ценности, не перестают быть гомосексуальными или трансгендерными. Они просто начинают еще больше прятаться и практиковать гетеросексуальное поведение: у них могут быть семьи, дети, но эти люди будут несчастны и будут иметь психические расстройства».

После освобождения и в оккупации

Во время оккупации Херсона в 2022 году ЛГБТК+ активиста, волонтера и организатора марша за права животных Алексея Полухина задержали на блокпосту, когда шел сфотографировать парад, который оккупанты устроили в Херсоне в честь 9 мая.

Полухина поместили в СИЗО. Алексея назначили уборщиком, как он отметил сам в интервью ZMINA, «из-за гомофобии». Через два месяца после ареста ему предложили в обмен на свободу убрать всю территорию СИЗО. Полухина продержали в неволе 64 дня, а через несколько месяцев после его освобождения украинские военные освободили Херсон.



По информации правозащитного центра «Наш мир» наибольшее количество преступлений против ЛГБТК+ людей, совершенных по всей Украине в 2022 году, пришлось на Херсонскую область — 28 случаев, большинство из них совершили россияне. Это самое масштабное документирование с начала полномасштабного вторжения, с тех пор о том, что происходит с ЛГБТК+ людьми на оккупированных территориях мало что известно.



За 2023 год известно о трех случаях насилия и угроз насилием. Первый касался трансгендерной женщины Милерии Афанасьевской из оккупированных Олешек, которая уехала после того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС. Когда она добралась до Германии, то рассказала свою историю, в том числе и вспомнила, что россияне выбили ей зуб прикладом из-за того, что она — трансженщина. В этом же интервью «Радио Свобода» Милерия вспомнила о знакомой лесбиянке, которую россияне насиловали в течение недели. Однако Милерия подчеркнула, что россияне одинаково издевались как над ЛГБТИК+, так и над гетеросексуальными и цисгендерными людьми.



В двух других известных случаях за 2023 год на оккупированных частях Херсонской и Донецкой областей угрожали изнасилованием: для «профилактики лесбийства» паре женщин, и гею, чтобы сделать его «нормальным».



В отчетах за 2024 год знаем об одном случае, совершенном оккупационными властями

в Крыму. В марте жителя оккупированной Ялты оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону о «пропаганде ЛГБТ», найдя его фотографию в украинском медиа с «Киевпрайда» трехлетней давности.

«Пока никаких исследований и отчетов нет, потому что как их делать?», — говорит Альбина Ермакова из херсонской благотворительной организации «Другая».

«Інша» помогала выезжать людям из оккупации: некоторые из ее работников, как и сама Альбина, оставались в оккупированном Херсоне. Впоследствии она же помогала собирать свидетельства пострадавших от дискриминации и насилия на территориях, которые освободили украинские войска.

«С теми, кто остаются на оккупированных территориях, очень сложно коммуницировать. Хотя там есть связь: Телеграм, ВКонтакте, мобильная телефония, говорить о реальности открытым текстом с вами никто не будет. Просто потому, что это опасно: телефоны слушают, телеграм читают», — объясняет Альбина.

По ее наблюдениям, ситуация на оккупированных территориях также отличается от одного населенного пункта к другому: «Там, где россияне окопались и ходят по селам с автоматами, и там, где они не стоят».



Опираясь на собственный опыт жизни в оккупированном Херсоне, Альбина отмечает, что россияне не искали умышленно ЛГБТК+ людей. «Но если ты человек с автоматом, тебя не очень контролируют. Поэтому если ты гомофоб, то да, ты можешь совершать преступления плюс-минус безнаказанно».

«Если там даже по трассам ездить сложно, потому что российские военные, которые управляют автомобилями, считают, что могут не соблюдать правила дорожного движения без всяких санкций, то представьте себе, что там происходит с правами человека», — добавляет Альбина.

Марина Бакиева