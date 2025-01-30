Главное за день: Линия фронта в 7 км от Константиновки. Удар по Сумам

Политика



Румынский политик, кандидат в президенты Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством», а ее раздел между соседними государствами — неотвратимым. Но в МИД Румынии заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне заявлений Джорджеску.



Общество



Городской суд Санкт-Петербурга (РФ) вынес приговор 29-летнему гражданину Украины Ивану Забавскому, осудив его к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже». Забавский был задержан в июне 2023 года, когда разыскивал мать.



Из оккупированной Горловки в российский Кузбасс до сих пор не приехала новогодняя «елка» и пластов угля. Как сообщает российский сайт NGS42.RU, подарок от оккупационной администрации «ДНР» в российском Кемерово ждали к Новому году. Издание пишет, что семиметровую ель из угольных брикетов могли украсть на одном из перегонов. Елку хотели собрать в одном из городов, предположительно, в Прокопьевске.



В захваченном Донецке остаются без электроэнергии 1150 абонентов. По словам оккупационных властей, в Куйбышевском районе города произошло отключение 12 трансформаторных подстанций.



На около 6-7 километров приблизилась линия фронта к Константиновке. В городе остаются около 17 000 человек. В целом, по данным Донецкой ОВА, в населенных пунктах, отнесенных к зоне активных боевых действий, остается около 45 000 человек, из них 220 – это дети.



Компания «Укрэнерго» официально опровергла информацию об угрозе отключений электроэнергии из-за прогнозируемого похолодания. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной.



Боевые действия



Из-за ночного удара войск РФ по Сумам погибли девять человек, еще 14 — пострадали. Три человека пострадали из-за атаки дрона в Покровске Донецкой области. В Краматорске ранены 13 человек. Российский беспилотник ударил по Харькову, пострадал один человек. На Херсонщине из-за российских атак ранены семь человек. Повреждены, по меньшей мере, 79 гражданских объектов.



Российские войска пытаются захватить Покровск Донецкой области, в частности пытаются окружить город с юго-западной и западной стороны. Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.



Войска России продвинулись вблизи сел Новоандреевка и Нововасилевка в Донецкой области, сообщили аналитики DeepState.



Беспилотники ударили по российской насосной станции Андреаполь на «Северном потоке-2», которая питает российский порт Усть-Лугу на Балтийском море, что привело к остановке связи. Собеседник издания Bloomberg, знакомый с поставками, сообщил, что 29 января транзит нефти через этот порт упал до нуля, однако не объяснил причину. Транзит мог приостановиться из-за успешного удара украинского беспилотника. По данным издания, в случае подтверждения в результате атаки трубопроводной системы, которая питает Усть-Лугу, то это создаст значительную угрозу поставок на мировой нефтяной рынок.