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В Харьковской области разоблачили российских агентов

04 февраля 2025, 16:25

В Харьковской области разоблачили российских агентов

В Харьковской области правоохранители разоблачили пару, которая работала на россиян под видом зооволонтёров. Фото: Харьковская областная прокуратура В Харьковской области правоохранители разоблачили пару, которая работала на россиян под видом зооволонтёров. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области разоблачили пару, которая, выдавая себя за зооволонтеров, работала на агрессора. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокуратура во вторник, 4 февраля.

По данным следствия, безработный мужчина и его сожительница собирали информацию о местах дислокации украинских военных и техники для передача ее противнику.

Выдавая себя за зооволонтеров, которые заботятся о беспризорных животных, подозреваемые объезжали местность якобы в поиске заброшенных домашних любимцев. Чтобы увести от себя подозрения, мужчина и женщина даже обустроили на территории собственного домовладения «приют».

На самом деле они выискивали, где находится личный состав Сил обороны, места стационарного лечения раненых украинских военных. Помимо непосредственных разведывательных вылазок подозреваемые под видом обычных разговоров с другими жителями выспрашивали необходимые данные.

Отмечается, что пару завербовал их знакомый, куратор по Харьковскому направлению. 

В настоящее время он находится на временно оккупированном востоке Украины и сотрудничает с российской военной разведкой. Именно ему злоумышленники как своему непосредственному куратору присылали собранные сведения.

Правоохранители задержали подозреваемых. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны с доказательствами их противоправной деятельности.

Им сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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