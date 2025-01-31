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Мариуполь: кризис с бездомными собаками, угроза бешенства и дефицит вакцин

31 января 2025, 11:25

Мариуполь: кризис с бездомными собаками, угроза бешенства и дефицит вакцин

В Мариуполе кризис с бездомными собаками. Фото: кадр из видео В Мариуполе кризис с бездомными собаками. Фото: кадр из видео

В оккупированном Мариуполе растет количество жалоб на бездомных собак. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Стаи животных становятся все более многочисленными и агрессивными, нападая на людей. Мариупольцы уже несколько раз обращались в больницы с последствиями укусов.

В городе также зафиксированы случаи бешенства среди домашних животных, что вызывает обеспокоенность, особенно с учетом дефицита вакцин. Сообщается, что вакцины против бешенства есть только в одной поликлинике на весь город.

При этом оккупационная администрация старается замалчивать проблему. В 2022 году россияне уничтожили коммунальное предприятие «Счастливые животные», которое занималось стерилизацией и вакцинацией собак. Уже почти три года в городе не решается вопрос с бездомными животными.

Напомним, на оккупированной Донетчине собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья.

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