При обстреле оккупированной Горловки пострадали 7 человек

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что при обстреле города Горловка пострадали семь человек, передает канал «Горловка сегодня».

Отмечается, что обстрелы произошли по жилым кварталам на территории Никитовского района. Пострадавшим, возрастом от 34 до 51 года, оказывается «квалифицированная медицинская помощь».

«В результате применения ствольной артиллерии кассетного типа на территории рынка “Комсомолец” ранения средней степени тяжести получили женщины 1974 и 1980 г.р., мужчины 1985 и 1991 г.р. Также пострадала женщина 1986 г.р.», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате сбросов взрывоопасных предметов с беспилотников ранения средней степени тяжести получили водитель городского маршрута №81 (мужчина 1975 г.р.) и водитель МУП «Донснабкомплект» (мужчина 1974 г.р.).