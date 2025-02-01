Главное за день: Удары по Харькову и Полтаве. В Судже на школу упала бомба

Общество



В Полтавской области задержали мужчину, напавшего на военного ТЦК. По данным полиции нападавший выстрелил в военнослужащего Полтавского РТЦК из ружья, завладел его автоматом и вместе с соучастником скрылся с места происшествия.



Боевые действия



Ряд украинских городов попал под обстрел в ночь на 1 февраля и утром. В Покровске под российским огнем погиб мужчина, еще один — ранен. Девять человек погибли, 14 человек пострадали в Полтаве в результате ракетного удара РФ по жилому дому, из них — 3 детей. В Харькове погиб один человек, четверо ранены, повреждены 16 частных домов, один разрушен.



В результате ракетного обстрела российскими войсками Одессы вечером 31 января пострадали семь человек. Среди людей, которые были в эпицентре удара были, в том числе и норвежские дипломатические представители.



Школа-интернат в Судже Курской области подвергся удару со стороны российских войск. Как сообщает, Генштаб ВСУ, в здании находились гражданские люди. В результате удара 95 человек оказались под завалами, сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский. Он не уточнил, есть ли в результате удара погибшие и сколько людей пострадали. Российская пропаганда утверждает, что удар был со стороны украинских войск.