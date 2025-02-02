На оккупированной Луганщине россияне размещают личный состав в жилых кварталах, прикрываясь гражданскими

Российские захватчики продолжают использовать местное население и объекты критической инфраструктуры в своих военных целях. Известно, что российские оккупанты размещают личный состав в жилых кварталах населенных пунктов Сватово и Северскодонецк Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНС.



«Российско-оккупационные войска прикрываются мирным населением, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и обычаев ведения войны. Кроме того, в наиболее населенных кварталах оккупанты размещают наземные средства ПВО и создают дополнительные маневренные группы РЭБ», — говорится в сообщении.



В ЦНС отметили, что использование местного населения и объектов критической инфраструктуры в военных целях является военным преступлением и преступлением против человечности.



Ранее мы писали, что российские оккупанты постоянно увеличивают количество беспилотников, которые выполняют задачи на участке фронта в Луганской области.