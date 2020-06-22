Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.



Так, во время ВНО:

допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);

Госпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок);

будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией);

будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции, будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Отмечается, что благодаря партнерам — группе «Нафтогаз», ЮНИСЕФ в Украине и посольству Швейцарии в Украине — пункты проведения ВНО обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.





Напомним, сегодня, 22 июня, Владимир Зеленский подписал закон о сдаче итоговой аттестации и ВНО по желанию.