Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
Так, во время ВНО:
Отмечается, что благодаря партнерам — группе «Нафтогаз», ЮНИСЕФ в Украине и посольству Швейцарии в Украине — пункты проведения ВНО обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков, бесконтактными термометрами (пирометрами), дезинфицирующими средствами для рук, дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей, изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.
Напомним, сегодня, 22 июня, Владимир Зеленский подписал закон о сдаче итоговой аттестации и ВНО по желанию.