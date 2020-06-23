Самоизоляция с приложением «Дій вдома»: в ГПСУ рассказали, как справляются пенсионеры на КПВВ

На данный момент через КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольную Украине территорию прибывает относительно немного пожилых людей. Об этом сообщила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда ГПСУ Валерия Карпиленко в эфире телеканала «Украина 24».



Такое положение дел она связала с требованием, согласно которому прибывшие из ОРДО должны дать согласие на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



«Есть люди преклонного возраста, но их не подавляющее большинство. Потому что их предупреждают, что если они пересекут линию соприкосновения, то они должны оставаться на самоизоляции две недели. Вернуться возможности не будет», — сказала пресс-офицер.



Карпиленко добавила, что часто пенсионерам помогают их родственники с подконтрольной властям территории, которые встречают их на пункте пропуска.



«Если прибывает такой человек, то в основном у нас граждане проинформированы и дети им подвозят под КПВВ телефоны. Пограничники и полицейские помогают установить приложение», — рассказала она.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.



При этом «ДНР» не впускает людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. В группировке анонсировали, что работа «Еленовки» на въезд начнется 25 июня. Пропуск в ОРДО будет осуществляться в определенные дни по спискам. Также пересекающие должны заранее зарегистрироваться и быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.