Резников: Россия ежегодно тратит на Донбасс 5 миллиардов долларов

Россия до пандемии коронавируса тратила 1,3 миллиарда долларов в год на содержание бюджетных учреждений на оккупированном и 3,7 миллиарда долларов на военные нужды.



Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«До пандемии, по нашим данным, Россия тратила 1,3 миллиарда долларов в год только на содержание бюджетных учреждений на оккупированном Донбассе. Они это делали через банки в Осетии и другие. Примерно 3,7 миллиарда долларов, по нашим данным, они тратят на войну», — сказал Резников.



По его словам, речь не идет о оккупированном Крыме — только о оккупированной части Донбасса.



«Но одновременно, параллельно, через сделки, через своих дельцов они из оккупированного Донбасса вытаскивали, например, уголь. Но это уже заработок частных лиц. По нашим оценкам, около 4,7 миллиарда долларов за 5 лет», — добавил вице-премьер.



По его мнению, ситуация с пандемией в мире повлияет на расходы РФ на Донбасс.