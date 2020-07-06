В Донецкой области запретили работу кафе и развлекательных заведений после 22:00

В Донецкой области будет запрещена работа после 22:00 заведений общественного питания, а также развлекательных заведений, в том числе на открытых площадках.



Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.



Также комиссия приняла решение оставить на территории Донецкой области адаптивный карантин и «обеспечить действенный контроль за его соблюдением».



Кроме того, было поручено обеспечить «максимальное привлечение» общественного транспорта на внутригородских и пригородных маршрутах для уменьшения нагрузки в часы пик.



Комиссия также решила усилить контроль за соблюдением жителями противоэпидемических норм в общественном транспорте и заведениях общепита.

С начала пандемии в Донецкой области выявлен 681 случай коронавируса. Из них 239 человек выздоровели, 10 — умерли от осложнений. На лечении остается 432 человека.