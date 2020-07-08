В Луганской области выявили двух новых заболевших коронавирусом

В Луганской области коронавирус COVID-19 подтвержден еще у двух человек. При этом три человека выздоровели.



Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Диагноз подтвержден у жителя Старобельска, который входил в крух контактных лиц с заболевшими ранее. Уточняется, что он лечится амбулаторно.



Второй заболевший — житель Северодонецка, был госпитализирован с пневмонией. После проведения ПЦР-исследования у него диагностировали COVID-19.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины коронавирусная болезнь подтверждена у 88 человек. Из них выздоровели — 69 человек, а на лечении остается 19 пациентов. Летальных случаев не зафиксировано.

«ЛНР» признает 542 случая коронавируса на подконтрольной ей территории.