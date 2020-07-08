«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Таким образом, формирование признает 542 случая заражения COVID-19, из которых 464 человека выздоровели, 13 — умерли.



В группировке утверждают, что за прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированной территории нет.

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом составило 807 человек, при этом выздоровели 926 пациентов. 23 человека из числа ранее заболевших умерли.