«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».
Таким образом, формирование признает 542 случая заражения COVID-19, из которых 464 человека выздоровели, 13 — умерли.
В группировке утверждают, что за прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.
Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированной территории нет.
В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом составило 807 человек, при этом выздоровели 926 пациентов. 23 человека из числа ранее заболевших умерли.