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«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19

08 июля 2020, 09:57

«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Таким образом, формирование признает 542 случая заражения COVID-19, из которых 464 человека выздоровели, 13 — умерли.

В группировке утверждают, что за прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированной территории нет.

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом составило 807 человек, при этом выздоровели 926 пациентов. 23 человека из числа ранее заболевших умерли. 

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