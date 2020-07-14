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Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина

14 июля 2020, 13:52

Кабмин рассмотрит вопрос продления карантина

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит необходимость продления карантина в Украине в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщают агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Речь идет о продлении адаптивного карантина по регионам.

«РБК-Украина» со ссылкой на источник уточняет, что карантин могут продлить еще на месяц.

В Украине с 22 мая действует так называемый адаптивный карантин. Он предполагает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

В июне Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля.

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