«ДНР» заявила о 18 новых случаях COVID-19 и трех смертях за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 18 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Трое ранее заболевших скончались: мужчины в возрасте 74 лет и 62 лет, а также женщина в возрасте 84 лет. Также были выписаны 14 человек.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Подчеркивается, что один новый случай заболевания выявлен у вернувшегося с подконтрольной Украине территории 7 июля. Остальные случаи коронавирусной инфекции зафиксированы у людей, которые контактировали с заболевшими ранее.



По состоянию на 16 июля группировка «ДНР» за все время пандемии признает 1444 случая коронавируса. Из них выписаны 675 человек, а 87 — умерли. На лечении остается 682 пациента.