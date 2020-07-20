В России объяснили, нужно ли сдавать тест на коронавирус, если приехал из Донецка

Постановление главы Роспортебнадзора об отмене обязательной двухнедельной самоизоляции для прибывших в Россию на данный момент распространяется только на пассажиров регулярных авиарейсов. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили на горячей линии Роспотребнадзора.



Как сообщалось, с 15 июля иностранцам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Граждане РФ смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома.



«Информация предоставлена для тех, кто прибывает регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление авиасообщения. Они не будут проходить 14-дневную изоляцию», — отметили на горячей линии Роспотребнадзора.



Там уточнили, что на данный момент действие постановления не распространяется на въехавших наземным транспортом.



На горячей линии регионального центра оперативного мониторинга коронавирусной инфекции Ростовской области в разговоре с корреспондентом «НД» отметили, что в этом российском регионе до сих пор действует правило 14-дневной самоизоляции для прибывших из-за границы наземным транспортом.



При этом, собеседники «НД», которые ездили из Донецка в Россию, рассказывали, что на практике соблюдения самоизоляции российские пограничники от них не требовали.



Отметим, что из-за того, что группировка «ДНР» до сих пор не восстановила полноценную работу пунктов пропуска на линии соприкосновения, многие люди едут через Россию, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию или наоборот — на оккупированную часть.



Такая поездка занимает больше времени и стоит дороже. Также в Украине существует административная ответсвенность за пересечение пунктов пропуска на границе с Россией, которые не котролируются властями Украины. Такое правонарушени украинским пограничникам еще нужно доказать, однако такие прецеденты были.