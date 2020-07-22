В Виннице ветераны АТО протестовали из-за гибели украинского военного на Донбассе. Говорят, его могли спасти

В Виннице 22 июля ветераны АТО вышли на протест с требованием привлечь к ответственности высшее военное руководство Украины. Об этом передает «Укринформ».



Причиной протеста стали недавние события на линии фронта в Донецкой области. По мнению протестующих, военное руководство не предприняло все необходимое для того, чтобы вернуть раненного украинского военнослужащего.



На пикет вышли около полусотни ветеранов АТО/ООС. Морпех, раненный 13 июля под поселком Зайцево, несколько дней о его судьбе нечего было известно. 21 июля боевики вернули его тело украинской стороне.



С пикетчиками встретился председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. Они заявили чиновнику, что считают позицию высшего руководства государства в данной ситуации служебной халатностью, которая привела к смерти, и заслуживает наказания в соответствии с действующим законодательством.

13 июля на запрос украинской стороны СЦКК в координации с СММ ОБСЕ была спланирована эвакуация тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» в районе поселка Зайцево. При этом военнослужащие ВСУ получили со стороны боевиков гарантии безопасности и обязательства о прекращении огня в районе Зайцево в период с 14.00 до 18.00 (по киевскому времени). Но в тот день группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела сослуживца. В результате обстрела военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один получил боевую травму.



Тела двух погибших и один раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело одного военнослужащего было возвращено.



17 июля боевики передали тело погибшего, которые впоследствии идентифицировали как военного медика Николая Ильина.



18 июля группировка «ДНР» заявила об обнаружении тела третьего украинского военнослужащего, который погиб в районе населенного пункта Зайцево под Горловкой.



21 июля вооруженные формирования передали на подконтрольную правительству территорию тело сержанта Ярослава Журавля.



Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения боевиками законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.