В Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки был установлен антирекорд по числу госпитализированных людей с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в пятницу.



«Сегодня у нас антирекорд — 255 человек, которые были госпитализированы с COVID-19», — отметил он.



Министр напомнил, что в Украине происходит только госпитализация больных коронавирусом с тяжелым течением болезни или средней тяжести.

За минувшие сутки в Украине выявили 972 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 62 823 человека. Из них выздоровевших — 34 886, умер из-за коронавируса 1 571 человек.