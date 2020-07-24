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В Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19 за сутки

24 июля 2020, 09:31

В Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки был установлен антирекорд по числу госпитализированных людей с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в пятницу.

«Сегодня у нас антирекорд — 255 человек, которые были госпитализированы с COVID-19», — отметил он.

Министр напомнил, что в Украине происходит только госпитализация больных коронавирусом с тяжелым течением болезни или средней тяжести.

За минувшие сутки в Украине выявили 972 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 62 823 человека. Из них выздоровевших — 34 886, умер из-за коронавируса 1 571 человек.

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