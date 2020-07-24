В Украине выявили 972 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 972 новых случая заболевания коронавирусом, 886 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 20 — умерли. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.



Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 62 823 человека. Из них выздоровевших — 34 886, умер из-за коронавируса 1 571 человек. Продолжают болеть 26 366 человек, что на 66 больше, чем вчера.



Больше всего случаев заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано во Львовской области (126), в Киеве (118), Ровенской области (96), Ивано-Франковской области (87), Харьковской области (74).



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа.