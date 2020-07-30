В Донецк и Луганск прибыли грузовики «гуманитарного конвоя» России

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В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск прибыли грузовики «гуманитарного конвоя» МЧС России.



В «МЧС» группировки «ЛНР» заявили, что сегодня восемь автомобилей доставили 76 тонн лекарств и медицинского имущества.



По данным «Минздрава» группировки «ДНР», в Донецк доставили 65 тонн груза. Подчеркивается, что в его состав вошли лекарственные препараты для лечения онкологических, онкогематологических заболеваний, вакцины для проведения плановых прививок, а также расходные материалы для гемодиализа.



Этот «гумконвой» стал 97-м по счету и первым в этом году.

В предыдущий раз белые грузовики из России приезжали в Донецк и Луганск 19 декабря 2019 года. Тогда украинским пограничникам, как и в предыдущие разы, не дали ознакомиться с содержанием груза.