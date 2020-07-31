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МИД направило России ноту из-за очередного «гумконвоя» на Донбассе

31 июля 2020, 09:02

МИД направило России ноту из-за очередного «гумконвоя» на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИД из-за очередного «гуманитарного конвоя», который Россия отправила на Донбасс.

«30 июля 2020 российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" т.н. "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях», — говорится в заявлении, обнародованном вечером 30 июля.

В МИД подчеркнули, что российский груз в который раз был перемещен на территорию Украины с нарушением норм и принципов международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

В ноте украинское внешнеполитическое ведомство требует от России прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета Украины и в дальнейшем призывает придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств при организации гуманитарных конвоев.

Ранее 30 июля в неподконтрольные украинским властяим Донецк и Луганск прибыли грузовики «гуманитарного конвоя» России. 

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