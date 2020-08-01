ОБСЕ зафиксировала военные грузовики у границы с Россией на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала три военных грузовика в 3,5 км к западу от границы с Россией в оккупированных районах Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



По доступным СММ данным воздушного наблюдения, 26 июля обнаружено наличие трех грузовиков военного типа, «включая одного предположительно военного типа». Грузовики стояли на грунтовой дороге приблизительно в трех километрах к северо-западу от населенного пункта Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска).

СММ ОБСЕ 20 июля зафиксировала передвижение колонны у границы с Россией в неподконтрольном Украине районе Луганской области.



Также ОБСЕ фиксировала передвижение грузовиков у границы с РФ в июне.