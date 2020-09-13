ОБСЕ увидела продление траншеи ВСУ возле Шумов и продвижение боевиков на Луганщине

СММ ОБСЕ сообщает о продлении траншей ВСУ и боевиков после объявления перемирия, которое действует на Донбассе с 27 июля. Об этом сообщается в отчете миссии.



11 сентября беспилотник СММ зафиксировал 5-метровое продление существующей траншеи ВСУ в поле на расстоянии около 1,4 км от поселка Шумы в Донецкой области. Днем ранее, 10 сентября, здесь было отменено совместное инспектирование украинских позиций.



Кроме этого, 10 сентября на расстоянии 4,5 км от Калиново-Борщеватого СММ зафиксировала два продления существующих траншей боевиков «ЛНР» длиною 180 и 200 метров.

Инспекция позиций ВСУ в районе поселка Шумы на Донетчине не состоялась 10 сентября и была временно отменена. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и «ДНР», которые выдвинули новые требования — посещение новых точек, осуществление видео- и фотофиксации, а также подписание совместного протокола.



Спор вокруг позиций ВСУ под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела.



СММ ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности.