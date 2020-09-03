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ОБСЕ: Принятие решений в ТКГ по Донбассу блокируется спорами о постановлении Рады про выборы

03 сентября 2020, 11:00

ОБСЕ: Принятие решений в ТКГ по Донбассу блокируется спорами о постановлении Рады про выборы

Участникам Трехсторонней контактной группы не удалось принять окончательные решения по многим вопросам урегулирования конфликта на Донбассе из-за продолжающихся споров вокруг постановления Верховной Рады о назначении местных выборов.

Об этом говорится в сообщении спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам заседания 2 сентября.

Она отметила, что рабочая группа по безопасности «достигла общего понимания» по проекту «Рамочного решения относительно противоминной деятельности», а также по новым участкам разминирования и разведения сил и средств, как это было поручено лидерами «нормандской четверки» на их встрече в Париже в декабре прошлого года.

«Однако, из-за продолжающейся дискуссии относительно соответствия постановления Верховной Рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Минским соглашениям, к окончательному принятию решений в ТКГ сегодня прийти не удалось», — констатировала Грау.

Она добавила, что эта дискуссия препятствовала прогрессу и в других рабочих группах.

Таким образом, Грау фактически опровергла заявление Офиса президента Украины, из которого следовало, что ТКГ окончательно согласовала рамочное соглашение о разминировании. 

В августе глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде из-за того, что представители России в Трехсторонней контактной группе заблокировали переговоры, ставя условием пересмотр постановления Рады о местных выборах. Документ, как считают в РФ, нарушает Минские соглашения.

Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.

Кравчук полагает, что Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом. При этом украинская власть не видит возможности для проведения выборов в ОРДЛО в текущих условиях.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что изменение постановления может сорвать проведение выборов по всей Украине.

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