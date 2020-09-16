Справка переселенца в «Дії»: правительство разрешило цифровой документ

Правительство сегодня приняло постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации.
Раньше эта справка была бумажной. Теперь она будет доступна и в цифровом виде. Справка будет отражать фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства.
В Минцифре пообещали, что скоро справка ВПЛ появится в бета-тесте в мобильном применении «Дія». Позже на портале «Дія» будет доступна услуга по заказу такой справки онлайн.
Справка ВПЛ нужна для:
- Получения ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг
- Доступа к назначению или восстановлению ВПЛ выплаты пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот, пенсии
- Восстановления или обмена паспорта гражданина Украины, вклеивания фотографии по месту фактического проживания
- Обеспечения права на образование, образовательные льготы
- Прекращения трудовых отношений и постановка на учет в центре занятости в упрощенном порядке
- Участия в жилищных программах
- Упрощенного порядка получения субсидии
- Реализации избирательного права
- Получения гуманитарной и благотворительной помощи
- Всех финансовых операций в банках: открытие счета, кредиты, депозиты и т.д.