Справка переселенца в «Дії»: правительство разрешило цифровой документ

Правительство сегодня приняло постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации.



Раньше эта справка была бумажной. Теперь она будет доступна и в цифровом виде. Справка будет отражать фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о документах, подтверждающих личность, и зарегистрированное и фактическое места жительства.



В Минцифре пообещали, что скоро справка ВПЛ появится в бета-тесте в мобильном применении «Дія». Позже на портале «Дія» будет доступна услуга по заказу такой справки онлайн.



Справка ВПЛ нужна для:

Получения ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг Доступа к назначению или восстановлению ВПЛ выплаты пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот, пенсии Восстановления или обмена паспорта гражданина Украины, вклеивания фотографии по месту фактического проживания Обеспечения права на образование, образовательные льготы Прекращения трудовых отношений и постановка на учет в центре занятости в упрощенном порядке Участия в жилищных программах Упрощенного порядка получения субсидии Реализации избирательного права Получения гуманитарной и благотворительной помощи Всех финансовых операций в банках: открытие счета, кредиты, депозиты и т.д.