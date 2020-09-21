Министры ЕС не согласовали введение санкций против режима Лукашенко

Министры иностранных дел стран ЕС не согласовали введение санкций против режима главы Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, передает ZN.UA.



Он отметил, что теперь этот вопрос рассмотрят лидеры — главы государств и правительств стран Евросоюза.



«И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось», — заявил на пресс-конференции Боррель, говоря об итогах саммита на уровне глав МИД.



Перед этим Боррель заявил, что результаты выборов президента Беларуси сфальсифицированы, а сам Александр Лукашенко — нелегитимный президент. В ЕС убеждены, что только новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ являются единственным вариантом разрешения кризиса в Беларуси.



«Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат», — добавил он.



Он добавил, что министры иностранных дел ЕС «призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ».

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов президентских выборов, которые указывают на победу Александра Лукашенко, якобы набравшего 80,08% голосов. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая временно покидала страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.



Объединенная оппозиция во главе с Тихановской не признала итоги голосования. В стране больше месяца продолжаются протестные акции, также был создан Координационный совет оппозиции по мирной передачи власти в стране. В ответ белопусские силовики возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти.