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Макрон: Нормандский формат принес прогресс

23 сентября 2020, 00:45

Макрон: Нормандский формат принес прогресс

Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что в урегулировании конфликта на востоке Украины появился прогресс благодаря «нормандскому формату». Об этом передает «Укринформ».

«В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса», — заявил Макрон во время дебатов в формате видеоконференции на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В своем выступлении теме российской агрессии против Украины Макрон уделил только одно предложение. Подробнее он рассказывал о войнах и конфликтах, которые протекают сейчас в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке.

Последний саммит лидеров Украины, Франции, Германии в России состоялся в Париже 9 декабря 2019 года.

15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры государств стран «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине. В МИД РФ опровергли это заявление, а позже в Кремле заявили, что фиксировать конкретные даты саммита пока бесполезно. 

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак накануне заявил, что Украина предлагает план действий для достижения мира с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

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