Пушилин разрешил использовать паспорта Украины с отметками «ДНР» и России. Но это делает документ недействительным

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал так называемый указ «об особенностях использования паспортов граждан Украины» на подконтрольной этому формированию территории.



Бумагой устанавливается, что в своей работе «органы ДНР» могут принимать в качестве одного из документов, удостоверяющих личность людей, «местом постоянного проживания которых является Донецкая Народная Республика», паспорт гражданина Украины, в том числе с отметками, «проставленными органами регистрации актов гражданского состояния ДНР и подразделениями уполномоченного органа Российской Федерации в сфере миграции».



«Указ» Пушилина вступил в силу 23 сентября.



Таким образом, в отдельных районах Донецкой области сепаратистами теперь допускается проставление в украинский паспорт отметок «ДНР» и России. На практике это происходило и ранее.



Согласно украинскому законодательству, проставление любой отметки другого государства или незаконных формирований во внутренний паспорт гражданина Украины делает его недействительным. Такой документ подлежит замене в случае прибытия на подконтрольную Украине территорию.