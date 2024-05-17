Спасатели Лиманского гарнизона вытащили собак из заброшенного водоема

Спасатели Лиманского гарнизона достали собак из заброшенного водоема. Фото: ГСЧС Донецкой области

Сотрудники чрезвычайной службы Лиманского гарнизона спасли собак из заброшенного водоема, сообщает главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

Спасатели Лиманского гарнизона достали собак из заброшенного водоема. Фото: ГСЧС Донецкой области

«Вчера в Службу спасения от неравнодушных жителей города Лиман поступило сообщение о том, что 2 собаки в окрестностях города упали в заброшенный водоем очистных сооружений и не могли самостоятельно выбраться. Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью веревки и собственных усилий получили пушистых на сухую поверхность», — говорится в отчете спасателей.

Спасатели Лиманского гарнизона достали собак из заброшенного водоема. Фото: ГСЧС Донецкой области

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