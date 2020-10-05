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Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении поджигателя сухой травы

05 октября 2020, 18:45

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении поджигателя сухой травы

Прокуратура Луганской обалсти направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который самовольно выжигал сухую растительность, что могло привести к возникновению масштабных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

По данным следствия, местный фермер после сбора урожая в июле 2020 года на землях сельхозназначения Демино-Александровской совета умышленно поджег пожнивные остатки зерновых культур для их уничтожения. В результате самовольного выжигания соломы и стерни повреждено естественное состояние почвенного покрова на площади более 7 га, находившихся в пользовании мужчины. По данным фактам было начато уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК Украины.

Ему грозит штраф в размере от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан (ранее составляли 300-500 — ред.). Максимальное наказание за данное преступление — 5 лет лишения свободы.

Правоохранители также отмечают, что дело было заведено в том числе и в рамках превентивных мер по недопущению самовольного поджога сухой растительности.

Напомним, в июле этого года на Луганщине были масштабные пожары. В результате пожаров погибли 5 человек. Всего п острадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились за медпомощью.

Огонь также повредил жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожил 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро Волчье» Новоайдарского района. Ориентировочный размер убытков, причиненных только от потери лесных насаждений, превышает 450 млн гривен.

А 30 сентября в Луганской области возникли еще несколько масштабных пожаров. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений. Во время их тушения были найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС, эвакуированы 150 человек. Убытки подсчитывают.

По факту пожаров открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

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