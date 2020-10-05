Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении поджигателя сухой травы

Напомним, в июле этого года на Луганщине были масштабные пожары. В результате пожаров погибли 5 человек. Всего п острадали 223 человека, из которых 109 человек получили материальный ущерб, 114 человек (из них 17 детей) обратились за медпомощью.



Огонь также повредил жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожил 35 домов в селе Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро Волчье» Новоайдарского района. Ориентировочный размер убытков, причиненных только от потери лесных насаждений, превышает 450 млн гривен.



А 30 сентября в Луганской области возникли еще несколько масштабных пожаров. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений. Во время их тушения были найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС, эвакуированы 150 человек. Убытки подсчитывают.



По факту пожаров открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.



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