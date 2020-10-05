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«ДНР» ввела изъятие земельных участков для «государственных нужд»

05 октября 2020, 19:15

«ДНР» ввела изъятие земельных участков для «государственных нужд»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» об изъятии (отчуждении) земельных участков для «государственных нужд».

«Документом» установлены основания для изъятия земельных участков для «государственных нужд».

«Правительство ДНР» теперь может утверждать временный порядок изъятия земельных участков для «государственных нужд». Основанием для отчуждения земли может быть, в частности, строительство объектов связи, транспорта, электроэнергетики, обороны, социальных. 

«ДНР» также обещает возмещать стоимость изъятых земельных участков и возвращать временно реквизированные земли.

Ранее «ДНР» анонсировала усиление контроля за соблюдением карантина в ОРДО из-за роста заболеваемости COVID_19.

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