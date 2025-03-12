Днем в Дружковке прогремели три взрыва: есть повреждения

В Дружковке сегодня погремели взрывы. Иллюстративное фото: Википедия

В Дружковке Донецкой области в 15:44 прогремели три мощных взрыва в жилой застройке, сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

В некоторых многоэтажных домах одного из микрорайонов вылетели стёкла.

Сообщается, что после прилёта в двух микрорайонах города пропал свет.

По сообщению местного РЭС, в связи с повреждением электросети, без света остаются микрорайон Машиностроителей.

По неподтвержденной информации, прилеты были в районе городского водоканала.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и повреждениях.