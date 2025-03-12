Днем в Дружковке прогремели три взрыва: есть повреждения

В Дружковке Донецкой области в 15:44 прогремели три мощных взрыва в жилой застройке, сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».
В некоторых многоэтажных домах одного из микрорайонов вылетели стёкла.
Сообщается, что после прилёта в двух микрорайонах города пропал свет.
По сообщению местного РЭС, в связи с повреждением электросети, без света остаются микрорайон Машиностроителей.
По неподтвержденной информации, прилеты были в районе городского водоканала.
К этому часу нет официальной информации о пострадавших и повреждениях.
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