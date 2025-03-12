Эвакуация в Золотой Балке: полиция вывезла раненую женщину и тело ее сына

Полиция эвакуировала из Золотой Балки раненую женщину. Фото: кадр из видео

Из-за обстрелов в Золотой Балке на Херсонщине 59-летний местный житель погиб, а его 92-летняя мать получила осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-центр МВД.







Мужчина оказался под ударом российского беспилотника и скончался от смертельных ранений. Его пожилую мать, получившую ранение плеча, эвакуировали полицейские.



«Эвакуационные группы продолжают работать в круглосуточном режиме, несмотря на постоянную угрозу обстрелов», — заявили в полиции.

Ранее полицейские эвакуировали тяжелобольную женщину из Константиновки.