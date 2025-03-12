В Кремле впервые прокомментировали переговоры Украины и США: там не исключили новый разговор Путина с Трампом

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: «ТАСС»

Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.



По его словам, Москва также знакомится с текстом совместного заявления.



«Мы исходим из того, что, как и было сказано вчера в Джидде, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован», – сказал Песков.

Напомним, что 11 марта между делегациями Украины и США прошли переговоры в Саудовской Аравии. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.



По результатам этих переговоров Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие.



Также США приняли решение немедленно возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине.