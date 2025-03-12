Трое погибших и двое раненых: обстрелы Покровска и Мирнограда

В результате российских атак на Покровск и Мирноград погибли трое мирных жителей, еще двое получили ранения. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Донецкой областной прокуратуры.



Утром 12 марта 2025 года армия РФ нанесла удар по частному сектору Покровска. Осколочное ранение головы получила 50-летняя женщина. Позже оккупанты вновь атаковали город — в эпицентре удара оказался 38-летний мужчина, который скончался от полученных травм.



Также российские войска обстреляли Мирноград. Погиб 39-летний местный житель. В результате еще одного удара смертельные травмы получил 62-летний мужчина, его 61-летняя жена получила ушиб спины. Тип вооружения, использованного при обстрелах, устанавливается.



Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры фиксируют все доказательства преступлений России против мирного населения.

Ранее Константиновка вновь оказалась под вражеским огнем. В результате российских обстрелов зафиксированы пожары, разрушения и пострадавшие.