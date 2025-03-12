Из-за сильных обстрелов заявок на эвакуацию из Константиновки стало больше

Константиновка подвергается обстрелам со стороны армии РФ. Фото: скриншот с видео

Российская армия в последнее время стала активно обстреливать Константиновку и Константиновскую громаду Донетчины. В связи с этим, местные жители стали чаще соглашаться на эвакуацию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, ежедневно подразделение полиции «Белый ангел» осуществляет в Константиновской громаде по 3-4 рейса. В основном, эвакуируют пожилых, одиноких людей и лиц с инвалидностью.



«Раньше такая категория людей практически не выезжала», — рассказал руководитель бахмутских «Белых ангелов» Антон Пронь.



Полицейские имеют при себе, — ружье, чтобы сбивать дроны российских оккупантов.



Ранее мы писали, что по состоянии на 5 марта на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области остается около 288 тысяч мирных жителей. В громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, проживает 31 тысяча человек.