Зеленский о встрече с Трампом: «Не слышал о приглашении, но рассчитываю на позитивный результат»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно о приглашении со стороны президента США Дональда Трампа на встречу в Белом доме, но подчеркнул, что любая подобная встреча должна приносить позитивные результаты.



«Я не слышал о таком приглашении. Считаю, что любые переговоры с американским лидером должны завершаться продуктивно для обеих сторон. Именно с таким подходом мы должны проводить все наши встречи», — отметил Зеленский во время брифинга.



Кроме того, президент подчеркнул, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.

11 марта между делегациями Украины и США прошли переговоры в Саудовской Аравии. С украинской стороны участие принимали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.



Ранее Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие. Также США приняли решение немедленно возобновить обмен разведданными и военную помощь Украине.



Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны по итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков.



