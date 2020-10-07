Как работает КПВВ «Станица Луганская» после возобновления пропуска ►

После масштабных пожаров свою работу возобновил КПВВ «Станица Луганская». В первый день работы, 5 октября, в обе стороны прошло около двух тысяч человек. Большинство из них рассказывали, что четыре дня, пока пункт пропуска не работал, провели у родственников или на съемных квартирах, а теперь спешат попасть домой.



Сейчас проходить КПВВ стало для пенсионеров значительно труднее из-за того, что необходимо установить программу «Дій вдома».



При этом группировка «ЛНР» со своей стороны усложнила пересечение линии соприкосновения: сделав обязательной 14-дневную обсервацию для прибывших на подконтрольную ей территорию из других государств, одним из которых там считают и Украину. Исключение сделано для жителей России и подконтрольной «ДНР» территории.



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