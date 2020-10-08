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Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе

08 октября 2020, 19:34

Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе

Глава Офиса президента Андрей Ермак допустил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится на следующей неделе в видеоформате.

«На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. Мы будем говорить о том, чтобы как можно быстрее состоялся саммит [лидеров Нормандского формата] и были приняты какие-то решения», — заявил Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне.

Также он сказал, что проведение следующего саммита лидеров не является самоцелью Украины. «Но война идет на украинской земле. Поэтому никто больше нас не заинтересован, чтобы эта война прекратилась. Мы считаем, что эта встреча должна состояться как можно быстрее», — подчеркнул он. По словам главы ОП, Украину в этом стремлении провести саммит поддерживают ее партнеры по Нормандскому формату — Германия и Франция.

Кроме того, Ермак повторил свой недавний тезис о том, что украинский план по урегулированию конфликта по Донбассу уже «лежит на столе». «Сегодня уже невозможно сказать, что что-то не делается Украиной. Сегодня или Россия действительно готова к прекращению войны, или должна сказать, что не готова к этому», — подчеркнул глава ОП.

Предыдущая встреча «нормандских» советников состоялась 11 сентября в Берлине и продлилась более семи часов. По ее итогам участники поддержали продолжение режима прекращения огня и договорились провести еще одну встречу в ближайшее время. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что встреча прошла «без прорывов» в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

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