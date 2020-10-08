Помощник Зеленского тайно ездил в поместье Ахметова

Первый помощник президента Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом. Об этом сообщают «Схемы».



Журналисты зафиксировали, как 31 августа автомобиль Audi А8, которым пользуется Шефир, выехал в сторону Конча-Заспы. Автомобиль остановился на заправке, куда после этого подъехала машина, которой пользуется охрана Рината Ахметова и бронированный Mercedes-Maybach.



Журналисты зафиксировали, как Сергей Шефир вышел из Audi и пересел в Maybach.



Maybach направился в сторону поселка Плюты в Киевской области. Журналистам удалось отследить, как автомобиль повернул именно к боковым воротам поместья Ахметова.



Загородное поместье Ахметова расположен вблизи поселка Плюты в 35 километрах от Киева.



Журналисты спросили у Шефира, что он обсуждал с олигархом, почему встречался с ним тайно и известно об этом президенту: «Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка», — ответил помощник Зеленского.