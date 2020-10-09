Штаб ООС рассказал о трех новых нарушениях «режима тишины»

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.



Подчеркивается, что в районе поселка Пески боевики открыли огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытно совершили дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.



Как отметили в штабе, с начала текущих суток в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Режим прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще двое пострадали.



Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил 5 октября, что перемирие на Донбассе «в целом соблюдается» сторонами более 70 дней.