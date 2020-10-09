В «Слуге народа» хотят рассекретить закон об амнистии

Народные депутаты из фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде хотят получить доступ к закону об амнистии, который был принят народными депутатами предыдущего созыва. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал народный депутат Александр Качура.



«Я сейчас получаю доступ к государственной тайне и хочу понять, какой там был текст. Его нигде нет, но закон был принят», - сказал Качура.



Он пояснил, что после принятия закона в Раде, его засекретили.



Качура в очередной раз подчеркнул позицию многих украинских политиков, представителей разных партий о том, что согласно международному праву, военные преступники несут ответственность и не могут быть амнистированы. При этом во фракции выступают за амнистию для отдельных категорий лиц, которые замешаны в вооруженном конфликте на Донбассе.

16 сентября 2014 года нардепы 287 голосами за поддержали законопроект № 5082 «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».



Принятый закон был передан на подпись спикеру Верховной Рады Александру Турчинову и не был возвращен. Об этом говорится в официальном ответе Аппарата Верховной Рады на информационный запрос «Українських Новин».

Минреинтеграции сейчас готовит пакет законопроектов о переходном периоде, «в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии».