Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Слуге народа» хотят рассекретить закон об амнистии

09 октября 2020, 22:58

В «Слуге народа» хотят рассекретить закон об амнистии

Народные депутаты из фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде хотят получить доступ к закону об амнистии, который был принят народными депутатами предыдущего созыва. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал народный депутат Александр Качура.  

«Я сейчас получаю доступ к государственной тайне и хочу понять, какой там был текст. Его нигде нет, но закон был принят», - сказал Качура.

Он пояснил, что после принятия закона в Раде, его засекретили.  

Качура в очередной раз подчеркнул позицию многих украинских политиков, представителей разных партий о том, что согласно международному праву, военные преступники несут ответственность и не могут быть амнистированы. При этом во фракции выступают за амнистию для отдельных категорий лиц, которые замешаны в вооруженном конфликте на Донбассе.

Читайте также:

Фокин высказался о Минских соглашениях, амнистии и особом статусе Донбасса

16 сентября 2014 года нардепы 287 голосами за поддержали законопроект № 5082 «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Принятый закон был передан на подпись спикеру Верховной Рады Александру Турчинову и не был возвращен. Об этом говорится в официальном ответе Аппарата Верховной Рады на информационный запрос «Українських Новин».

Минреинтеграции сейчас готовит пакет законопроектов о переходном периоде, «в котором составной частью будут законы и о переходном правосудии».

ТЕГИ

Люди
Александр Качура
Прочее
Амнистия конфликт на Донбассе

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
20:07
В «ДНР» говорят, что не запрещают выезжать из ОРДО людям, которые нарушали масочный режим
18:01
На оккупированной Луганщине мужчина умер из-за взрыва в своем дворе
15:45
ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода на Донбассе
15:15
Работа КПВВ под Донецком: украинская сторона подтвердила, что получает списки на пропуск
12:17
«ДНР»: Двое подростков в Макеевке получили ранения из-за взрыва гранаты
11:03
«ЛНР» заявила про смерть жителя Ровеньков в результате пожара
10:34
«ДНР» сообщила о 200 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 16 человек
09:10
«ЛНР»: 42 новых случая COVID-19 и две смерти
23:57
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
17:18
В «ЛНР» рассказали о проблемах из-за COVID-19: лаборатории не справляются с потоком тестов
14:54
«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом
13:04
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 9 октября
11:40
«Нет лекарств и врачей». В эфире у Соловьева рассказали об эпидемии коронавируса в Донецке и Луганске
10:29
«ДНР» зафиксировала 8 умерших и 91 заболевшего коронавирусом за сутки
все новости
23:52
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости
22:58
В «Слуге народа» хотят рассекретить закон об амнистии
21:39
Украине снова предлагают отказаться от сезонной смены времени
20:37
Все крупные пожары на Луганщине потушены, но авиация наготове
20:07
В «ДНР» говорят, что не запрещают выезжать из ОРДО людям, которые нарушали масочный режим
18:53
В какие зоны украинские города войдут с понедельника. Кабмин обновил список
18:27
Кабмин обеспокоен низким уровнем использования украинского языка и готовностью воевать. Принята программа
18:01
На оккупированной Луганщине мужчина умер из-за взрыва в своем дворе
17:38
Кабмин выделил более 4 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев
16:45
Под Краматорском горит лес
15:45
ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода на Донбассе
15:15
Работа КПВВ под Донецком: украинская сторона подтвердила, что получает списки на пропуск
14:44
Кабмин хочет привлечь ведомственные больницы для приема пациентов с COVID-19
13:54
На Луганщине — 133 новых случая коронавируса и одна смерть
13:17
Украинский суд приговорил боевика «ЛНР» к 5,5 годам тюрьмы
все новости
ВИДЕО
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34
В отделении для больных COVID-19 в Мариуполе жалуются на антисанитарию ►
07 октября, 11:03
Как работает КПВВ «Станица Луганская» после возобновления пропуска ►
07 октября, 07:48

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция