Глава Минздрава не исключил закупку российской вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил закупку российской вакцины от коронавируса в случае, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.



«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину. Но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в министерстве охраны здоровья нет», — отметил Степанов.



На вопрос, будет ли Украина закупать российскую вакцину, если ее одобрит ВОЗ, Степанов сказал: «Если такое случится, то тогда будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской».

На данный момент в мире проходят испытания вакцин от коронавируса в разных странах.



В России была создана вакцина от коронавируса «Спутник V», ее зарегистрировали в августе еще до проведения всех необходимых испытаний. Третья фаза испытаний началась в РФ только в сентябре, в ней участвуют 40 тысяч добровольцев.



6 октября один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук посетил резиденцию президента России и своего кума Владимира Путина. Во время встречи он отметил, что уже вакцинировался российской вакциной от коронавируса и попросил Путина предоставить вакцину Украине. Путин ответил, что передача вакцины возможна в случае официального запроса украинской властью.



После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить «настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых».